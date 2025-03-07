Ситуация в Сирии продолжает ухудшается: захватившая власть в стране исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) (признана в США и многих других странах террористической) сталкивается со всё новыми и новыми очагами сопротивления, в основном располагающимися в местах компактного проживания различных национальных и религиозных меньшинств.

Последнее восстание, что вспыхнуло в приморской Латакии, населённой алавитами – представителями весьма своеобразного ответвления ислама, составляющими около 15% населения Сирии.

Алавиты считались опорой свергнутого президента Башара Асада, который сам происходил из этой этнической группы. И хотя во время наступления "Хайят Тахрир аш-Шам" на Дамаск алавиты, вопреки ожиданиям многих, не оказали особой поддержки Асаду, в глазах победителей они всё равно оказались "подельниками режима" и после смены власти в стране на алавитов обрушились репрессии, зачастую принимавшие характер погромов с расправами над неугодными без суда и следствия.

Очередная волна репрессий началась в Латакии в начале марта: за несколько дней "силы безопасности" сирийских властей арестовали около двух тысяч человек, преимущественно представителей алавитского, шиитского и христианского меньшинств.

Именно эти события, вероятно, и переполнили чашу терпения населения.

Беспорядки начались после того, как отряды ХТШ попытались провести зачистку в одной из деревень в окрестностях близ города Джабли, где, предположительно, находились склады с оружием, созданные алавитским сопротивлением. Силы нового правительства встретили ожесточённое сопротивление, в результате которого погибли по крайней мере 13 боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам". Тогда войска окружили населённый пункт, начав его обстрел из артиллерии.

Это вызвало беспорядки по всей Латакии: протестующие вышли на улицы Джабли, Хеймима, Латакии, Тартуса, Хомса и других городов.

Протесты быстро переросли в силовое противостояние: алавиты захватывали полицейские участки и военные объекты, разбирая хранящееся там оружие, что немедля применяли по назначению. На улицах вспыхнули масштабные бои.

Руководство действиями повстанцев взял на себя Военный совет по освобождению Сирии во главе с бывшим асадовским генералом Гиясом ад-Далой. Другие же источники утверждают, что руководит восставшими бывший генерал Сухель Аль-Хасан. По сообщениям сирийских властей, руководил повстанцами бывший глава сирийской службы воздушной разведки Ибрагим Хувейджа, который был убит в ходе сопротивления.

Поначалу действия повстанцев были довольно успешными – им удалось взять под фактический контроль несколько крупных городов, включая Тартус, Латакию, Джабли, Хеймим и другие. Однако крупные подкрепления ХТШ, переброшенные в регион из Дамаска и окрестностей, позволили властям стабилизировать ситуацию: днём 7 марта исламистские власти Сирии заявили о восстановлении контроля над центральными районами Тартуса и Латакии и начале операции по зачистке его окраин.

При поддержке артиллерии, авиации и бронетехники правительственным "силам безопасности" удаётся теснить восставших и в других населённых пунктах, однако борьба далека от завершения: на момент написания этого текста, алавиты контролировали Джабли и ряд других населённых пунктов, кроме того, оказывают ожесточённое сопротивление по всему региону. В частности, довольно успешной оказывается тактика организации засад на конвои ХТШ.

При этом точное число погибших в столкновениях пока остаётся неизвестным: одни источники сообщают о десятках, тогда как другие – уже о сотнях жертв, но все сходятся во мнении, что ожесточённость противостояния сравнима с разгаром гражданской войны 2012-2014 годов.

Правительственные "силы безопасности" (в значительной степени состоящие из боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам") при подавлении беспорядков действуют крайне жёстко: судя по многочисленным фото и видео, распространяющимся по СМИ и соцсетям, при зачистках населённых пунктов происходят массовые убийства мирных жителей-алавитов. При этом войска нового сирийского правительства кратно превосходят алавитских повстанцев и по численности, и по вооружению.

Впрочем, положение правительства осложняется тем, что алавиты – не единственная группа, выступающая против власти "Хайят Тахрир аш-Шам" и и.о. президента Ахмеда аш-Шаара, более известного под своим джихадистским именем Абу Мухаммад аль-Джулани.

На севере Сирии против режима в Дамаске выступают курды, которых поддерживают США, на юге – друзы, за которых открыто вступается Израиль. Алавиты иностранной поддержкой похвастаться не могут – среди них довольно сильны симпатии к России, которая всё ещё контролирует военные базы в Тартусе и Хеймиме, однако после падения Асада Кремль больше не вмешивается в сирийские внутренние дела, надеясь договориться с новыми властями. И даже если бы россияне захотели чем-то помочь алавитам, то едва ли смогли что-то сделать – сейчас силы РФ в Сирии немногочисленны, базы легко уязвимы для ударов, а морские пути снабжения контролируется дружественной новому сирийскому режиму Турцией.

В этой ситуации среди всех противников режима в Дамаске, алавиты являются единственной силой, не имеющей внешней поддержки, и поэтому сирийские власти, вероятно, бросят основные силы именно на максимально жёсткое (в назидание другим недовольным) подавление алавитского восстания.

Пока всё выглядит так, что режиму исламистов удастся подавить восстание и, за счёт этого, укрепить своё положение в стране. При этом западные СМИ практически ничего не пишут о той резне, что ХТШ устроили алавитам, а самих восстававших называют "сторонниками Асада" (хотя нет никаких доказательств того, что экс-президент причастен к текущим событиям).

Более того, на фоне происходящего в Сирии ЕС и Британия постепенно снимают санкции с Дамаска. Вместе с этим режим аль-Джулани по-прежнему пользуется поддержкой Турции и Катара.

Однако, при этом, главным риском для новых сирийских властей являются напряжённые отношения с США. Точнее, напряжённые отношения у Дамаска с ближайшими союзниками Штатов в регионе – с курдами и с Израилем, который видит для себя большую угрозу в том, что в соседней стране к власти пришёл исламистский режим, за которым стоит мощная в военном отношении Турция и финансовые ресурсы Катара.

Но эта неприязнь, соответственно, переносится и на отношения Вашингтона к новым сирийским властям. В американских СМИ уже пишут, что Белый дом недоволен происходящим в Сирии и хочет большего представительства в правительстве различных этнорелигиозных групп.



Более того, отдельные СМИ сообщают, что США и Израиль хотели бы сохранения российских баз в Сирии для создения противовеса турецкого влияния. Все вместе это может привести к формированию очень неожиданных альянсов как внутри Сирии, так и вокруг нее.

В конечном итоге, продолжение поддержки курдов со стороны США и друзов со стороны Израиля могут взорвать ситуацию внутри страны изнутри, вызвав новую полномасштабную гражданскую войну с угрозой окончательного распада Сирии. Либо привести к переформатированию сирийской власти.

Как мы сообщали, новые власти Сирии не против сохранения российских военных баз на своей территории.

Напомним, СМИ писали, что США намерены вывести свои войска из Сирии – Пентагон разрабатывает соответствующий план.