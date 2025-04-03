Израиль ночью нанес удары по авиабазам в Сирии. Взрывы звучали в пригороде Дамаска, а также в провинциях Хама и Хомс.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы армии Израиля.

Объекты, по которым бил Израиль, "представляли угрозу израильскому гражданскому населению". На указанных авиабазах удары были направлены по взлетно-посадочным полосам, складам топлива и радарам, сообщили в ЦАХАЛ.

По данным сирийских СМИ, также был поражен научно-исследовательский центр Barzeh в пригороде Дамаска.

МИД Сирии осудил израильские атаки, назвав их в заявлении, опубликованном на платформе X, "вопиющим нарушением международного права".

Отметим, что места, по которым наносились удары, контролируются захватившей власть в Сирии группировкой ХТШ.

Напомним, после свержения Асада Израиль начал наземное вторжение в Сирию за пределами буферной зоны на Голанских высотах. Также он нанес удары по сирийским военным базам.

Израильские СМИ писали о том, что власти страны готовятся к противостоянию с Турцией на территории Сирии (считается, что свергнувшие Асада силы лояльны к Анкаре).