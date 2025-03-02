После окончания 42 дней первой фазы прекращения огня в секторе Газа Израиль поддержал предложение США о продлении прекращения огня с ХАМАС на Рамадан и Песах.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

В офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявили, что половина заложников - живых и мертвых - будет освобождена в первый день продолженного прекращения огня. Остальные заложники будут освобождены в конце праздничного периода, при условии достижения постоянного прекращения огня.

Нетаньяху добавил, что предложение было выдвинуто специальным представителем Трампа по делам Ближнего Востока Стивом Виткоффом.

ХАМАС еще не принял план Виткоффа, говорит Израиль.

"Если ХАМАС изменит свою позицию. Израиль немедленно начнет переговоры по всем деталям плана Виткоффа", - пишут в офисе Нетаньяху.

Ранее Израиль вывел свои войска из большинства районов на юге Ливана в рамках соглашения о перемирии.

Напомним, Трамп заявлял, что США возьмут под контроль сектор Газа, а живущие там палестинцы должны быть переселены в другие места.