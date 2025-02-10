Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал распоряжение военным подготовиться к возобновлению боевых действий в секторе Газа. Так он отреагировал на заявление палестинских боевиков об отмене запланированного освобождения еврейских заложников.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам Каца, отказ ХАМАС выполнять достигнутые договорённости по обмену является нарушением соглашения о прекращении огня.

На фоне происходящего источники в силах безопасности Египта сообщили изданию, что посредники, усилиями которых было достигнуто перемирие в Газе, опасаются краха соглашения.

Собеседники Reuters добавили, что ХАМАС сообщил посредникам, что "Израиль не выполняет режим прекращения огня", и заявили, что "гарантии США больше не действуют после плана Трампа по перемещению".

При этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что, "если Нетаньяху снова начнёт войну при поддержке Америки, кредит доверия США, который уже достиг дна, упадёт ещё ниже, и это искажение в международной системе повлечёт продолжение кризиса".

Напомним, сегодня ХАМАС объявил, что не освободит очередную группу заложников в ближайшую субботу, так как армия Израиля нарушила соглашение о прекращении огня.

Ранее Reuters писали, что в ходе последнего обмена в секторе Газа были освобождены трое израильских заложников.