Радикальная военизированная палестинская группировка ХАМАС объявила, что не освободит очередную группу израильских заложников в ближайшую субботу, как ранее было запланировано.

Об этом сообщает местная газета Times of Israel.

По информации издания, арабские боевики обвинили Тель-Авив в нарушении соглашения о прекращении огня.

Напомним, в Reuters писали, что в ходе последнего обмена в секторе Газа были освобождены трое израильских заложников.

Среди освобождённых Офер Кальдерон – гражданин Франции и Израиля с двойным гражданством и Ярден Бибас. Они были переданы сотрудникам Красного Креста в южном городе Газа Хан-Юнис.

Ещё один заложник, Кит Сигел, был передан отдельно в морском порту города Газа.

Ранее Израиль освободил первых 90 палестинцев в рамках обмена пленными с ХАМАС.

По данным арабской группировки, среди освобождённых насчитывается 69 женщин, в том числе несовершеннолетняя девушка, а также 21 мужчина, которых западная пресса называет тинейджерами. Большинство этих палестинцев – жители Западного берега реки Иордан, остальные из Восточного Иерусалима.