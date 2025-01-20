В ночь на 20 января Израиль освободил 90 палестинских заключенных после того, как группировка ХАМАС передала Тель-Авиву трех заложниц.

Об этом сообщают местные и мировые СМИ.

По данным ХАМАС, среди освобожденных 69 женщин, в том числе несовершеннолетняя девушка, а также 21 мужчина, которых западная пресса называет тинейджерами. Большинство освобожденных - это жители Западного берега реки Иордан, остальные из Восточного Иерусалима.

В списках освобожденных есть глава Комитета заключенных Народного фронта освобождения Палестины Халида Джарар. Другая освобожденная, студентка-медик Бараа Аль-Фукха, рассказала журналистам, что условия ее содержания в израильской тюрьме были ужасными, с ограниченным доступом к еде и воде.

Как сообщило агентство AP, часть освобожденных заключенных были задержаны в том числе за то, что бросали камни в израильских солдат на Западном берегу Иордана, другие — за пропаганду насилия в соцсетях. Есть и более серьезные обвинения, вплоть до покушения на убийство.

Накануне освобождения палестинских заключенных доставили в тюрьму "Офер", расположенную недалеко от Иерусалима. Там израильские силы безопасности и представители Красного Креста проверили их личности и провели медицинский осмотр. Возле тюрьмы собрались десятки протестующих. Израильские службы применили против них слезоточивый газ. Кроме того, семеро протестующих были ранены военными, двоих задержали.

Из тюрьмы освобожденных привезли автобусами в Рамаллу на Западном берегу, что сопровождалось фейерверком. Встречать их, по оценке СМИ, вышли тысячи человек.



Перед освобождением в секторе Газа началось перемирие, которого удалось достичь на прошлой неделе при посредничестве Катара, США и Египта. Соглашение о перемирии включает обмен заключенными, который должен пройти в несколько этапов в течение шести недель. Ожидается, что за время первой фазы перемирия Израиль освободит около 1900 палестинских заключенных и задержанных, а ХАМАС — около 33 израильских заложников.

Вчера ХАМАС освободил первых трех израильских женщин-заложниц. Как минимум у одной из них нет нескольких пальцев на руке. Красный Крест заявил, что после первичного осмотра их состояние удовлетворительное.