Президент США Дональд Трамп, несмотря на всеобщее неодобрение, продолжает настаивать на своём плане по выселению палестинцев из сектора Газа.

При этом он заявил, что не планирует отправлять туда американские войска.

Трамп пишет, что "сектор Газа будет передан США Израилем по завершении боевых действий", а палестинцев переселят "в гораздо более безопасные и красивые общины, с новыми и современными домами", у них появится "шанс быть счастливыми, в безопасности и свободными".

"А США, работая с прекрасными командами строителей со всего мира, медленно и осторожно начали бы строительство того, что стало бы одним из величайших и самых впечатляющих развитий такого рода на Земле", - пишет Трамп.

При этом заявляет, что "никакие солдаты США не понадобились бы", а "стабильность в регионе воцарилась бы".

В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что уже поручил армии разработать план реализации идеи Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в другие страны, а эту территорию взять под американский контроль.

Напомним, что пока план Трампа никто, кроме Израиля, публично не поддержал. А в Конгрессе США грозят импичментом Трампу после его заявлений о планах "забрать" и выселить сектор Газа.