Правительства Иордании и Афганистана выступили против предложения по расселению палестинцев из приморского анклава в близлежащие страны, прозвучавшее из уст нового президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает информагентсво Reuters.

"Его Величество король Абдалла II подчёркивает необходимость положить конец расширению (израильских) поселений, выражая неприятие любых попыток аннексировать земли и выселить палестинцев", – говорится в сообщении королевского двора Иордании.

Правительство талибов в Афганистане заявило, что "план переселения нарушает международное право, и никто не может определять будущее палестинского народа, неотъемлемой частью которого является Газа".

Ранее предложение Трампа раскритиковали Германия, Китай и Турция.

Против переселения на Ближнем Востоке также выступили страны Западной Европы, Катар и РФ.

В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что палестинцам "необходимо позволить вернуться домой и восстановиться, и мы должны быть с ними в этом восстановлении на пути к решению о двух государствах".

Напомним, английская газета Times писала, что эти обещания Трампа могут быть пиар-поддержкой Нетаньяху, главы действующего израильского правительства.