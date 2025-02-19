Израиль вывел свои войска из большинства районов на юге Ливана в рамках соглашения о перемирии. При этом ЦАХАЛ остался на пяти позициях, что Ливан расценивают как оккупацию.

Об этом сообщает ВВС.

По словам представителя армии Израиля, военные отведены для того, чтобы "Израиль мог убедиться в отсутствии непосредственной угрозы" на своей северной границе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" было подписано 27 ноября. По нему Израиль обязался вывести свой военный контингент из южной части Ливана в течение 60 дней, однако впоследствии дедлайн был продлен до 18 февраля.

Боевики "Хезболлы" также должны покинуть эту территорию, чтобы их сменили ливанские войска.

Вчера Ливан объявил о новом развертывании своих войск на юге. Израиль обвинил ливанское правительство в том, что оно не выполнило свою часть соглашения о прекращении огня, не развернув должным образом войска к югу от реки Литани.

На днях радикальная военизированная палестинская группировка ХАМАС передала сотрудникам Красного Креста в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа трех израильских заложников. Обмен был осуществлен после угроз президента США Дональда Трампа и Израиля возобновить войну в секторе Газа.

Напомним, Трамп заявлял, что США возьмут под контроль сектор Газа, а живущие там палестинцы должны быть переселены в другие места.