Радикальная военизированная палестинская группировка ХАМАС передала сотрудникам Красного Креста в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа трех израильских заложников.

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, в ответ Израиль освободит 369 палестинских заключенных.

ХАМАС передал 29-летнего гражданина России и Израиля Александра Труфванова, 36-летнего гражданина США и Израиля Саги Декель-Хена и 46-летнего израильтянина Яира Хорна. Все они были взяты в заложники 7 октября 2023 года при нападении на кибуц Нир-Оз.

Предполагается, что обмен был осуществлен после угроз президента США Дональда Трампа и Израиля возобновить войну в секторе Газа. Ранее Трамп угрожал открытием "врат ада", если палестинцы не выпустят обещанных заложников.

Это произошло после того, как ХАМАС обвинил Израиль в срыве мирного соглашения и заявил, что прекращает обмен пленными.

Ранее стороны договорились о постепенном обмене заложниками. На первом этапе ХАМАС согласился передать 33 израильских граждан в обмен на 1900 палестинских заключенных.

До этого боевики уже освободили 16 человек. По данным обеих сторон, из 17 оставшихся заложников восемь человек погибли.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через дипломатические каналы заявлял, что ЦАХАЛ возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинская террористическая группировка не освободит заложников к полудню 15 февраля.