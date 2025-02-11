ЦАХАЛ возобновит войсковую операцию в секторе Газа, если палестинская террористическая группировка не освободит заложников к полудню 15 февраля, в субботу.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через дипломатические каналы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если израильские заложники не будут освобождены к установленной на переговорах дате, в секторе Газа "откроются врата ада".

"Это в руках Израиля", – добавил американский лидер.

Напомним, ХАМАС заявил, что останавливает передачу заложников, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.

В ответ министр обороны Израиля поручил армии готовиться к возобновлению боевых действий в секторе Газа. На Ближнем Востоке опасаются, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может рухнуть.

Как мы сообщали, в очередной раз Трамп заявил, что палестинцы не вернутся в Газу.

"Я говорю о строительстве постоянного места проживания для них, потому что, если им придется вернуться (в сектор Газа - Ред.) сейчас, пройдут годы, прежде чем вы когда-либо сможете это сделать – это место непригодно для жизни", – сказал республиканец.