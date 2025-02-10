Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп снова заявил, что жители арабского анклава, разрушенного в ходе войсковой операции Израиля, не получат права на возвращение в Газу.

Об этом новый американский лидер заявил в ходе интервью телеканалу Fox News.

"Нет, не получат, потому что у них будет гораздо лучшее жильё", – сказал Трамп.

"Я говорю о строительстве постоянного места проживания для них, потому что, если им придется вернуться (в сектор Газа - Ред.) сейчас, пройдут годы, прежде чем вы когда-либо сможете это сделать – это место непригодно для жизни", – добавил республиканец.

Напомним, Трамп заявил о желании взять сектор Газа под контроль США, а палестинцев предложил принять у себя другим арабским странам.

По его словам, "США, работая с прекрасными командами строителей со всего мира, медленно и осторожно начали бы строительство того, что стало бы одним из величайших и самых впечатляющих развитий такого рода на Земле".

Как мы сообщали, кроме Израиля этот план никто не поддержал, а Трампу грозят импичментом в Конгрессе после заявлений о планах оккупировать и депортировать ближневосточный регион.