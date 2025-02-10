Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить чеканку монет номиналом один цент, заявив, что их производство стоит больше двух центов.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Это так расточительно! Я поручил министру финансов США прекратить выпуск новых пенни", - заявил президент США.

В 2024 финансовом году Монетный двор США сообщал, что производство и распространение пенни обходится примерно в 3,7 цента, что на 20% больше, чем в 2023-м. Одной из причин является подорожание цинка и меди.

Ранее президент США заявил, что будет сокращать военные расходы США.

Штаты "теряют триллионы долларов из-за неэффективных и потенциально незаконных расходов", а масштабы коррупции в госструктурах страны "огромны", сказал Трамп.

В Конгресс был внесён проект бюджета, в котором предусмотрено сокращение выделения средств на противоракетную оборону на 9,3 миллиарда долларов.

Также ближайший соратник Трампа миллиардер Илон Маск предлагал сокращения расходов США по четыре миллиарда в день.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.