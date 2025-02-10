"Это так расточительно!" Трамп приказал прекратить выпуск в США новых монет в 1 цент
Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить чеканку монет номиналом один цент, заявив, что их производство стоит больше двух центов.
Об этом сообщает телеканал CNN.
"Это так расточительно! Я поручил министру финансов США прекратить выпуск новых пенни", - заявил президент США.
В 2024 финансовом году Монетный двор США сообщал, что производство и распространение пенни обходится примерно в 3,7 цента, что на 20% больше, чем в 2023-м. Одной из причин является подорожание цинка и меди.
Ранее президент США заявил, что будет сокращать военные расходы США.
Штаты "теряют триллионы долларов из-за неэффективных и потенциально незаконных расходов", а масштабы коррупции в госструктурах страны "огромны", сказал Трамп.
В Конгресс был внесён проект бюджета, в котором предусмотрено сокращение выделения средств на противоракетную оборону на 9,3 миллиарда долларов.
Также ближайший соратник Трампа миллиардер Илон Маск предлагал сокращения расходов США по четыре миллиарда в день.
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