Посол Израиля в Украине Михаил Бродский подтвердил, что Израиль не принимал решения о поставках Украине оружия российского производства, захваченного ЦАХАЛ.

Об этом Бродский заявил в эфире украинского телевидения.

По словам дипломата, заместитель министра иностранных дел не может выдвигать такие инициативы. Шарен Хаскель ранее выдвинула эту инициативу как депутат Кнессета, но парламент не собирается ее рассматривать.

Напомним, о том, что Хаскель выдвинула это предложение как замминистра, сообщил посол Украины в Израиле Корнийчук после встречи с ней. При этом в СМИ и в соцсетях появилась информация о том, что передача Израилем российского оружия Украине уже начата. Также выяснилось, что за последние дни несколько военных самолетов ВВС США перелетели с авиабазы Рамштайн в Германии сначала на базу Хацерим на юге Израиля, а оттуда - в город Жешув на востоке Польши, что у границы с Украиной.

Однако в МИД Израиля опровергли возможность передачи трофейного оружия Украине.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что Израиль не будет передавать Украине оружие, поскольку оно может попасть в Иран.