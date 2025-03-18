Израиль ночью возобновил массированные авиаудары по сектору Газа. Его армия сообщила об ударах по объектам ХАМАС.

По данным Al Arabiya, погиб премьер правительства группировки Иссам ад-Даалис.

"Это произошло после неоднократного отказа ХАМАС освободить наших заложников, а также отказа от всех предложений, полученных от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и посредников. В данный момент ЦАХАЛ атакует цели террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа для достижения целей войны, определенных политическим руководством, включая освобождение всех наших заложников, живых и мертвых", - заявил офис премьера Биньямина Нетаньяху.

В палестинской группировке заявляют, что за ночь погибли по меньшей мере 330 человек.

Перемирие в Газе продолжалось меньше двух месяцев - с 19 января. Стороны не смогли продвинуться дальше, потому что Израиль требовал освобождения всех заложников, а ХАМАС - вывода всех израильских войск из Газы.

В ХАМАС заявили, что Израиль решил пожертвовать своими заложниками, возобновив боевые действия, передает ВВС.

США по сути поддержали удары. В Белом доме заявили, что Израиль предупредил о них.

"Как ясно дал понять президент Трамп, ХАМАС, хуситы, Иран, все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, заплатят за это", - сказала спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.

Израильский штаб семей по возвращению заложников, после возобновления авиаударов по Газе, заявил, что сбылся их "самый большой страх".

"Правительство Израиля решило отказаться от заложников. Мы потрясены, возмущены и глубоко обеспокоены намеренным разрушением процесса возвращения наших близких из ужасного плена ХАМАС. Возобновление боевых действий до того, как будет освобожден последний заложник, обойдется ценой жизни 59 заложников, которые все еще находятся в Газе. Их можно было спасти и вернуть. Правительство Израиля отказалось объявить о завершении войны, чтобы реализовать следующие этапы сделки и вернуть всех заложников. Утверждение, что "возвращаются к войне ради освобождения заложников", - полная дезинформация: военное давление ставит под угрозу как заложников, так и солдат. Нужно вернуться к прекращению огня. Жизни многих на кону", - говорится в их заявлении.

В то же время, в заявлении семей заложников из форума "Тиква" говорится, что они поддерживают правительство Израиля и ЦАХАЛ в возобновлении боевых действий против ХАМАС.

"Последние недели доказали то, о чем мы говорили все это время: ХАМАС никогда добровольно не вернет всех заложников. Только массивное военное давление, полный блокадный режим, включая отключение электричества и воды, а также захват территорий, приводящих к краху ХАМАСа, заставят его умолять о прекращении огня и заключении сделки, которая вернет всех заложников сразу, одним этапом. Если наступление, начавшееся сегодня утром, будет продолжаться с полной силой и без остановки, мы сможем вернуть всех наших близких домой за один раз, одним автобусом", - говорится в заявлении.