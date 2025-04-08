Высокопоставленные должностные лица Министерства обороны США рассматривают перспективу вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Это вызывает обеспокоенность в некоторых странах, где считают, что вывод войск придаст смелости президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает со ссылкой на NBC источники в Европе и США.

Рассматриваемые подразделения являются частью 20-тысячного контингента, развернутого администрацией Джо Байдена в 2022 году для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной. Количество выводимых военных все еще обсуждают, но их может быть до половины сил, отправленных Байденом.

Шесть американских и европейских чиновников на условиях анонимности описали многочисленные детали предложения, которые ранее не сообщались. Если Пентагон примет решение о выводе, это усилит опасения, что Соединенные Штаты бросают своих давних союзников в Европе, которые рассматривают Россию как растущую угрозу. А россияне "оценят сокращение численности американских войск как ослабление сдерживания, и это увеличит их готовность вмешиваться различными способами по всему спектру в дела Европы", сказал старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Администрация Трампа ясно дала понять, что хочет, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за собственную оборону, что позволит Вашингтону сосредоточить свои военные ресурсы в Китае.

Напомним, слухи о сокращении американского контингента в Европе ходят с инаугурации Дональда Трампа, но пока официально не подтверждались.

Между тем сам Трамп сегодня заявил, что его администрация одобрила рекордный оборонный бюджет США в размере около триллиона долларов.