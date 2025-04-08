Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила рекордный оборонный бюджет США в размере "около" триллиона долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, это будет "самый большой бюджет, который мы когда-либо принимали для армии".

"Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию, и мы должны быть сильными, потому что сейчас вокруг много плохих сил", - заявил Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

При этом в Белом доме пока не опубликовали бюджетный запрос на 2026 финансовый год, поскольку правительство действует в рамках временной меры финансирования в этом году. Уточняется, что проект бюджета не ожидается до конца весны.

Несмотря на это, министр обороны США Пит Хегсет на своей странице в Х написал, что бюджет на триллион будет уже "скоро". Отметим, что в этом году у Пентагона бюджет 850 млрд долларов.

Напомним, ранее американские СМИ писали о планах Пентагона провести масштабные сокращения.

А в The Washington Post писали, что глава Пентагона Пит Хегсет переориентировал вооружённые силы США на сдерживание Китая в Тайване и усиление внутренней обороны.