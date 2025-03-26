Соединенные Штаты должны получить Гренландию, и "я думаю, что мы ее получим".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Гренландия критически важна для международной безопасности и обороны Соединенных Штатов.

"Нам нужна Гренландия для международной безопасности и защиты. Она нам нужна. Мы должны её иметь. И это остров, который с оборонительной и даже с наступательной точки зрения – это то, что нам нужно, особенно с учетом того, каким сейчас является мир. И нам придется её получить. Мне не хочется так говорить, но нам придется её получить. Современное оружие, если посмотреть на корабли, которые сотнями идут к её берегам, – это оживлённое место, и это действительно то, что нам необходимо", – сказал президент США.

При этом он не смог ответить на вопрос, хотят ли жители Гренландии стать американскими гражданами.

"Я не знаю. Не думаю, что они не стремятся, но я считаю, что мы должны это сделать, мы должны их убедить, и мы должны получить эту землю, потому что без неё невозможно должным образом защищать большую часть этой земли, не только Соединенные Штаты. Так что мы должны её получить, и я думаю, что мы её получим", – добавил Трамп.

Между тем сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс едет в Гренландию. Предстоящий в эту пятницу визит его супруги на остров так активно обсуждался, что он решил присоединиться.

Вэнс намерен посетить военные базы США и "проверить, что происходит с безопасностью Гренландии", потому что "многие страны угрожали Гренландии, угрожали использовать ее территории и водные пути, чтобы создать угрозу для США, Канады и жителей Гренландии".

"Мы хотим укрепить безопасность жителей Гренландии, потому что считаем это важным для защиты безопасности всего мира", - заявил Вэнс.

Как мы писали, на днях в Гренландии сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против заявлений Трампа о намерении аннексировать их остров. Митинги прошли в столице Нууке и других городах острова.

Протестующие размахивали флагом Гренландии и держали в руках плакаты с надписями "Уважайте суверенитет Гренландии", "Мы не продаемся" и "Заставьте Америку уйти".

Перед этим глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов заявил, что претензии Дональда Трампа на Гренландию могут обернуться "войной между двумя странами НАТО".