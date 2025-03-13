Президент США Дональд Трамп всерьез намерен присоединить Гренландию к США и допускает военный сценарий.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В настоящее время Дания предложила разместить больше американских войск на острове и предоставить выгодные контракты на добычу полезных ископаемых американским фирмам.

Белый дом открыт к этому, однако сам Трамп не отказывается от желания полностью получить Гренланлдию. Американский президент также серьезно настроен присоединить Канаду и получить Панамский канал.

Издание отмечает, что после возвращения в Белый дом он повесил в Овальном кабинете портерт Джеймса Полка - 11-го президента США, которым восхищается из-за "получения большого количества земель". Полк за четыре года почти удвоил территорию США, аннексировал Техас, а также вынудил Мексику продать Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико, Неваду, Юту и части Колорадо и Вайоминга.

Напомним, Трамп много раз заявлял, что Соединенные Штаты получат Гренландию.

"Я думаю, Гренландию мы получим, потому что речь идет о свободе мира. Мы те, кто может обеспечить свободу. Они не могут", - отметил президент США.

При этом премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выступил за независимость острова. По его словам, гренландцы не хотят быть ни датчанами, ни американцами.