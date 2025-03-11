В Гренландии на фоне призывов президента США Дональда Трампа войти в состав США начались досрочные выборы в парламент.

Об этом сообщает CNN.

Все основные партии Гренландии выступают за отделение острова от Дании, но при этом против присоединения к Соединенным Штатам Америки.

Власть над внутренними делами Дания давно передала Гренладнии, продолжая дотировать бесплатное образование и здравоохранение. Оборона и внешняя политика остаются в ведении Копенгагена. Ежегодно Дания выделяет острову почти 600 миллионов евро, покрывая половину расходов гренландской казны.

Согласно последним опросам, за независимость выступают более 80% жителей острова, однако на отделение от Дании без содержания готовы меньше половины гренландцев.

Перед выборами консульство США в Нууке разослало лидерам партий приглашение навестить дипучреждение после голосования, а также обсудить формирование правительства и отношения с США.

Проходящие выборы уже называют "самыми значительными в истории острова". В настоящее время население острова составляет всего 57 тысяч человек, из которых 40 тысяч имеют право голоса.

Напомним, недавно представители стран НАТО обсудили возможность отправки своих войск в Гренландию в связи с угрозами Дональда Трампа использовать силу для захвата острова.

При этом в Копенгагене решили потратить 2,1 миллиарда долларов на усиление своего военного присутствия за Полярным кругом.