В Дании вновь отреагировали на угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию. Датская инициативная группа Denmarkification предлагает выкупить американский штат Калифорния.

Об этом сообщает издание Politico.

Инициатор кампании Ксавье Дютуа считает, что покупка южного штата обойдется стране в триллион долларов и "пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд". Он заявил, что контактами с США должны заниматься представители компании Lego, поскольку "общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало их экспертами в области переговоров".

Петицию с инициативой подписали уже более 198 тысяч человек. Собрать средства предлагается путем краудфандинга: "Всего лишь 200 тысяч крон (19 тысяч долларов) с каждого датчанина".

Напомним, недавно представители стран НАТО обсудили возможность отправки своих войск в Гренландию в связи с угрозами Трампа использовать силу для захвата острова.

При этом Копенгаген решил потратить 2,1 миллиарда долларов на усиление своего военного присутствия за Полярным кругом на фоне многочисленных заявлений республиканца о желании контролировать Гренландию.