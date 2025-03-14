Глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов заявил, что претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию могут обернуться "войной между двумя странами НАТО".

Об этом он написал на своей странице в Х.

"Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании и не хочет никогда быть американской", - написал Ярлов, ссылаясь на результаты состоявшихся во вторник выборов на острове, где победила партия Demokraatit.

СМИ пишут, что она выступает за независимость как от Дании, так и от США.

Также депутат раскритиковал поведение генсека НАТО Марка Рютте, который присутствовал при словах Трампа, но ничем ему не возразил.

Напомним, The Wall Street Journal пишет, что президент США всерьез намерен присоединить Гренландию к США и допускает военный сценарий.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выступил за независимость острова. По его словам, гренландцы не хотят быть ни датчанами, ни американцами. Ранее он анонсировал подготовку проекта конституции острова, где будет прописана его независимость.