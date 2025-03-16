В Гренландии сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против заявлений президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать их остров.

Об этом сообщает DW.

Митинги прошли в столице Нууке и других городах острова.

Протестующие размахивали флагом Гренландии и держали в руках плакаты с надписями "Уважайте суверенитет Гренландии", "Мы не продаемся" и "Заставьте Америку уйти".

К лидеру партии "Демократические рубежи", победившей на парламентских выборах на этой неделе, Йенсу-Фредерику Нильсену присоединился уходящий премьер-министр Муте Б. Эгеде, чтобы повести протестующих к консульству США на окраине Нуука.

"Мы хотим быть самими собой, и наша автономия и свобода никогда не будут выноситься на обсуждение", - заявил Нильсен.

Напомним, несколько дней назад глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов заявил, что претензии Дональда Трампа на Гренландию могут обернуться "войной между двумя странами НАТО".

Западные СМИ писали о том, что президент США всерьез намерен присоединить Гренландию к США и допускает военный сценарий.