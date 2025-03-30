Глава Пентагона Пит Хегсет переориентировал вооружённые силы США на сдерживание Китая в Тайване и усиление внутренней обороны.

Об этом говорится в секретном документе министерства обороны, с которым ознакомилась газета The Washington Post.

США готовы учитывать "риски" в Европе и других регионах, но им предлагается усилить свою самозащиту.

"Китай – единственная угроза для Госдепартамента, и предотвращение захвата Тайваня при одновременной защите США – его единственный сценарий", - говорится в документе.

Исходя из представленной концепции, военное планирование будет учитывать только конфликт с Китаем, исключая другие возможные войны между крупными державами.

Документ излагает видение президента США Дональда Трампа по подготовке к возможной войне с Китаем и защите США от угроз в "ближнем зарубежье", включая Гренландию и Панамский канал.

Издание отмечает, что Пентагон готов "принимать риски" на других направлениях и настаивать, чтобы союзники в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии брали на себя больше обязательств по сдерживанию России, Северной Кореи и Ирана.

При этом в отличие от Стратегии национальной обороны 2022 года, где подчёркивалась роль союзников в сдерживании России, план Хегсета требует, чтобы НАТО взяла на себя больше ответственности, поскольку США сосредоточены на других приоритетах.

Напомним, в начале месяца министр обороны США Пит Хегсет уже заявлял, что Вашингтон готов начать войну с Китаем из-за угроз введения пошлин.

До этого китайское посольство в США написало в соцсети, что Пекин готов к любому типу войны с Соединенными Штатами.