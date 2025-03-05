"Готовы к любому типу войны с США". В Китае ответили на введение Трампом новых пошлин
Китай заявил о готовности к любому типу войны с Соединенными Штатами.
Об этом китайское посольство написало на своей официальной странице в социальной сети X.
Таким образом Пекин отреагировал на новые пошлины президента США Дональда Трампа.
"Если война - это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы сражаться до конца", - заявляет МИД Китая.
Спикер ведомства пишет, что поставки наркотика фентанила, которые Трамп обозначил как причину введения тарифов, - это "жалкий предлог". Отмечается, что Пекин предпринял решительные шаги для помощи США с этой проблемой, однако США "наказали" Китай за это, продолжая пытаться оказать давление и шантажировать.
"Запугивание нас не пугает. Запугивание на нас не действует. Давление, принуждение или угроза – это неправильный способ обращения с Китаем. Тот, кто применяет максимальное давление на Китай, просчитывается и выбирает не того парня. Если США действительно хотят решить проблему фентанила, то правильным решением будет проконсультироваться с Китаем, относясь друг к другу как к равным", - заявляет спикер МИД..
Напомним, накануне Дональд Трамп выполнил свое обещание ввести крупные пошлины на импорт в отношении Канады, Китая и Мексики.
Сразу после этого решения Китай также повысил пошлины на американский импорт.
Ранее Китай ввел пошлины на нефть, уголь, сжиженный газ и сельскохозяйственную технику из США.