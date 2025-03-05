Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон готов начать войну с Китаем из-за угроз введения пошлин.

Его слова передает газета The New York Post.

"Мы готовы", — сказал Хегсет в эфире телеканала Fox News, комментируя заявление Китая о готовности к "любому типу войны" с США.

"Те, кто жаждет мира, должны готовиться к войне. Если мы хотим предотвратить войну с китайцами или другими странами, мы должны быть сильными. Вот почему мы перестраиваем нашу армию. Вот почему мы восстанавливаем сдерживание в духе воина. Мы живем в опасном мире с могущественными, восходящими странами с совершенно другой идеологией. Они стремительно увеличивают расходы на оборону, внедряют современные технологии, хотят вытеснить Соединенные Штаты", — отметил Хегсет, подчеркнув, что важно "быть сильными".

Напомним, вчера китайское посольство в США написало в соцсети, что Пекин готов к любому типу войны с Соединенными Штатами.

"Если война - это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы сражаться до конца", - сказано в публикации.

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