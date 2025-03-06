Китайская Республика Тайвань обращается к украинским организациям для планирования своих действий на случай вооружённого конфликта с материковым Китаем.

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Тайбэй намерен перенять опыт деятельности украинских компаний во время полномасштабной войны с РФ, поскольку остров "ускоряет планирование на случай непредвиденных обстоятельств на фоне повышенных угроз со стороны Китая", пишет издание.

"Мы надеемся узнать опыт Украины из первых рук – как частные компании помогли укрепить устойчивость её правительства и общества в военное время", – сказал сотрудник службы безопасности Тайваня.

В частности, Тайбэй интересуется, как включить супермаркеты в правительственную логистическую сеть и использовать службы такси для предоставления экстренных медицинских услуг, таких как сдача крови, когда система здравоохранения перегружена.

Напомним, Китай ввел санкции против американских оборонных компаний за поставки оружия Тайбею.

Ранее в CSIS писали, как Пекин может аннексировать Тайвань без военного вторжения на остров.