Тайвань обратился к опыту Украины на случай войны с Китаем – Reuters
Китайская Республика Тайвань обращается к украинским организациям для планирования своих действий на случай вооружённого конфликта с материковым Китаем.
Об этом пишет информационное агентство Reuters.
Тайбэй намерен перенять опыт деятельности украинских компаний во время полномасштабной войны с РФ, поскольку остров "ускоряет планирование на случай непредвиденных обстоятельств на фоне повышенных угроз со стороны Китая", пишет издание.
"Мы надеемся узнать опыт Украины из первых рук – как частные компании помогли укрепить устойчивость её правительства и общества в военное время", – сказал сотрудник службы безопасности Тайваня.
В частности, Тайбэй интересуется, как включить супермаркеты в правительственную логистическую сеть и использовать службы такси для предоставления экстренных медицинских услуг, таких как сдача крови, когда система здравоохранения перегружена.
Напомним, Китай ввел санкции против американских оборонных компаний за поставки оружия Тайбею.
Ранее в CSIS писали, как Пекин может аннексировать Тайвань без военного вторжения на остров.