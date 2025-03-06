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Китайская Республика Тайвань обращается к украинским организациям для планирования своих действий на случай вооружённого конфликта с материковым Китаем.

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Тайбэй намерен перенять опыт деятельности украинских компаний во время полномасштабной войны с РФ, поскольку остров "ускоряет планирование на случай непредвиденных обстоятельств на фоне повышенных угроз со стороны Китая", пишет издание.

"Мы надеемся узнать опыт Украины из первых рук – как частные компании помогли укрепить устойчивость её правительства и общества в военное время", – сказал сотрудник службы безопасности Тайваня.

В частности, Тайбэй интересуется, как включить супермаркеты в правительственную логистическую сеть и использовать службы такси для предоставления экстренных медицинских услуг, таких как сдача крови, когда система здравоохранения перегружена.

Снимок заголовка на reuters.com

Напомним, Китай ввел санкции против американских оборонных компаний за поставки оружия Тайбею.

Ранее в CSIS писали, как Пекин может аннексировать Тайвань без военного вторжения на остров.

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