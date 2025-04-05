В США рассматривают возможность масштабного сокращения численности личного состава армии до 90 000 человек.

Об этом сообщает Military com со ссылкой на внутренние источники.

По изложенной версии, такое решение может снизить общее количество военнослужащих до 360 000.

Меры связаны с бюджетными ограничениями и стратегической перестройкой, направленной на адаптацию вооружённых сил к новым вызовам, особенно в Тихоокеанском регионе, где Китай рассматривается как главная угроза.

Отмечается, что сокращения уже начались: в прошлом году были ликвидированы около 24 000 должностей, связанных с операциями по борьбе с терроризмом.

Один из чиновников Пентагона опасается, что отсутствие стратегии по удержанию кадров может привести к утечке квалифицированных специалистов, особенно в условиях, когда у многих есть альтернативы за пределами армии.

Телеканал Fox News напоминает, что министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет добивается сокращения бюджета Пентагона на 8%, а армия при этом смещает акцент с европейского направления на контртеррористические задачи. В Пентагоне ожидают, что армия станет "более компактной, высокотехнологичной и мобильной".

Ранее пресса писала, что Европа не понимает, почему президент США Дональд Трамп требует от нее тратить 5% ВВП на оборону, если он считает, что Россия не представляет для них угрозы.

При этом Европа задумалась о сокращении закупок оружия у США из-за критики Трампом союзников по НАТО и приостановки военной помощи Украине.