Президент США Дональд Трамп подписал указ о значительном сокращении масштабов деятельности американского правительственного "Агентства по глобальным средствам массовой информации" и некоторых других правительственных структур.

Соответствующий документ появился на сайте Белого дома.

Агентство контролирует такие СМИ как "Радио Свобода" и "Голос Америки".

В соответствии с указом "не предусмотренные законом элементы и функции следующих правительственных организаций должны быть ликвидированы в максимальной степени, соответствующей действующему законодательству, и такие организации должны сократить выполнение своих предусмотренных законом функций и соответствующий штат до минимального присутствия и функций, требуемых законом". Теперь агентство должно будут представить отчет о функциях своих подразделений через неделю.

Также закон касается ряда других организаций. В список вошли Центр имени Вудро Вильсона, Федеральная служба посредничества и примирения, Институт музейных и библиотечных услуг (поддерживает музеи и библиотеки в США), Межведомственный совет по проблемам бездомных, Фонд финансовых институтов развития, Агентство по развитию бизнеса меньшинств и Комиссия по исследованию Арктики.

Напомним, на прошлой неделе из "Голоса Америки" начали увольнять журналистов, критиковавших Трампа.

В феврале глава департамента по сокращению расходов DOGE Илон Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки".