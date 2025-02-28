На фоне сокращения финансирования со стороны США Организация Объединенных Наций приостановила программы денежной помощи в нескольких регионах Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, за последние 48 часов от различных агентств ООН поступила информация о заметном уменьшении американской поддержки гуманитарных и неправительственных организаций. В результате под угрозой оказались критически важные программы: от неотложной гуманитарной помощи до проектов восстановления, направленных на помощь пережившим войну.

В Украине приостановлено предоставление денежной помощи.

"В Украине денежные программы - ключевой элемент гуманитарного реагирования, охвативший один миллион человек в 2024 году, - были приостановлены в ключевых регионах", - сказал генсек.

Он назвал последствия сокращения американской поддержки катастрофическими для наиболее уязвимых слоев населения во всем мире и выразил обеспокоенность в связи с уменьшением финансирования США.

Напомним, как сообщали СМИ, республиканцы внесли в Конгресс законопроект о полном выходе США из ООН.

А администрация Дональда Трампа разрывает большую часть контрактов на иностранную помощь по линии USAID и сокращает общую сумму помощи Штатов по всему миру на 60 миллиардов долларов.