Из-за остановки американских грантов сразу несколько донецких региональных сайтов приостановили свою работу.

Об этом сообщает Институт массовой информации.

Заявляется, что по меньшей мере шесть медиа, работавших в Донецкой области на деньги USAID, объявили 48-часовую паузу в публикации новостей.

В акции участвуют:

Вільне радіо;

6262.com.ua;

ОбщеЖитие;

Слов’янські відомості;

Kramatorsk Post;

Про100 медіа.

Ранее сообщалось, что за счёт закрытого Трампом USAID американцами финансировалось 90% украинских медиа.

Также газета Financial Times писала, что многие российские и белорусские оппозиционные издания финансировались через USAID.

В целом по миру через USAID получали средства более 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 "медийных" некоммерческих неправительственных организаций. В том числе и ведущие американские издания.

Между тем Илон Маск уже высмеял "независимые медиа" в Украине, которые лишились американских грантов.

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