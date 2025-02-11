После прекращения американского финансирования медиа в Донецкой области остановили свою работу на 48 часов
Из-за остановки американских грантов сразу несколько донецких региональных сайтов приостановили свою работу.
Об этом сообщает Институт массовой информации.
Заявляется, что по меньшей мере шесть медиа, работавших в Донецкой области на деньги USAID, объявили 48-часовую паузу в публикации новостей.
В акции участвуют:
- Вільне радіо;
- 6262.com.ua;
- ОбщеЖитие;
- Слов’янські відомості;
- Kramatorsk Post;
- Про100 медіа.
Ранее сообщалось, что за счёт закрытого Трампом USAID американцами финансировалось 90% украинских медиа.
Также газета Financial Times писала, что многие российские и белорусские оппозиционные издания финансировались через USAID.
В целом по миру через USAID получали средства более 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 "медийных" некоммерческих неправительственных организаций. В том числе и ведущие американские издания.
Между тем Илон Маск уже высмеял "независимые медиа" в Украине, которые лишились американских грантов.
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