Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки", финансируемые из государственного бюджета.

Соответствующие заявления были опубликованы на странице миллиардера в его соцсети Х.

Необходимость подобного "сокращения" СМИ Маск объяснил тем, что эти медиа "больше никто не слушает".

При этом, по словам бизнесмена, там работают "сумасшедшие радикальные левые люди, которые разговаривают сами с собой, сжигая при этом 1 млрд долларов в год из денег налогоплательщиков США".

Так Маск прокомментировал публикацию в Х, где цитируется помощник президента Дональда Трампа Ричард Греннелл, который ранее критиковал эти медиа, называя их "пережитком прошлого".

Отметим, "Радио Свобода" и "Голос Америки" являются старейшими государственными медиа Соединённых Штатов, что начали свою работу в 40-х и 50-х годах прошлого столетия и во многом были направлены на аудиторию советского лагеря в годы холодной войны.

Ранее Маск высмеял заголовок о "независимых" украинских СМИ после ликвидации американского грантового агентства USAID.

Напомним, журналист из Малайзии Ян Майлз Чонг заявил, что также USAID выделяло деньги ведущим западным медиа, включая Associated Press и The New York Times.