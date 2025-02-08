Эпатажный американский рэпер Канье Уэст снова разразился серией неонацистских и антисемитских заявлений.

Соответствующие публикации артист разместил у себя на странице в соцсети Х.

В частности, музыкант опубликовал в своем аккаунте изображение белой футболки с чёрной свастикой на белом фоне.

"Я много лет хотел сделать эту футболку. Моя величайшая перформанс-арт работа на данный момент", – подписал публикацию Уэст.

Накануне рэпер опубликовал, а затем удалил порядка 60-ти сообщений, в которых в очередной раз заявил о любви к Адольфу Гитлеру и идеологии нацизма.

Далее Уэст признался в своей нелюбви к евреям, обвинил белых в расизме, а ближайшего соратника нового президента США Дональда Трампа Илона Маска – в присвоении его "зиги", и призвал миллиардера "собрать свой собственный Третий Рейх".

Позже артист написал о "социальном эксперименте", который он поставил в Х своими удалёнными публикациями, и признался в любви "ко всем геям, троллям и нейродивергентам".

Напомним, несколько лет назад после предыдущих аналогичных "экспериментов" тогдашний Твиттер заблокировал страницу Уэста, и позже аккаунт рэпера пережил ещё несколько блокировок (последняя была в декабре), но сейчас его страница в теперешнем Х снова доступна.

Владелец соцсети Х Илон Маск пока ничего не заявлял о том, намерена ли его компания вновь удалить аккаунт Уэста за пропаганду нацизма.

Как мы также сообщали, Канье Уэста обвинили в изнасиловании под наркотиками во время студийной сессии у музыкального продюсера Шона Комбса, известного как Р. Diddy.

Ранее Канье Уэст объявил себя "молодым Путиным".