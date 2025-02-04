Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил заявления госсекретаря США Марко Рубио и других членов команды Дональда Трампа с гитлеровскими лозунгами и обвинил их в попытке разрушить систему международного права.

Такое мнение он высказал в статье под заголовком "Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН", посвященной 80-летию Ялтинской конференции с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля.

"Весьма красноречивые заявления сделал в Сенате США 15 января текущего года новый госсекретарь Марко Рубио. Их смысл: послевоенный миропорядок не просто устарел, а был превращён в оружие, используемое против интересов США. То есть неугоден теперь не только Ялтинско-Потсдамский мир с центральной ролью ООН, но уже и "порядок, основанный на правилах", который, казалось бы, воплощал в себе эгоизм Вашингтона и Запада в эпоху после холодной войны. Название концепции "Америка прежде всего" несёт в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода "Германия превыше всего", а ставка на "установление мира посредством силы" может окончательно похоронить дипломатию. Не говоря уже о том, что в таких высказываниях и идеологических построениях не просматривается и тени уважения к международно-правовым обязательствам Вашингтона по Уставу ООН", - написал Лавров.

Министр также заявил, что "возврата к прежнему положению вещей, которое до сих пор отстаивали США и их союзники, не случится, поскольку демографические, экономические, социальные и геополитические условия изменились необратимо". А США должны "не преувеличивать зону своей ответственности за международные дела и вполне гармонично чувствовать себя одним из ведущих государств, но уже не гегемоном".

Лавров считает, что сейчас "многополярность укрепляется" и США "могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы – наряду с Россией, Китаем и другими державами глобального Юга, Востока, Севера и Запада".

"Пока же, судя по всему, новая администрация США будет ковбойскими наскоками испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы и её устойчивости к американским интересам. Уверен, однако, и эта администрация скоро поймёт, что международная действительность гораздо богаче тех представлений о мире, которыми можно без каких-либо последствий оперировать в выступлениях на внутриамериканскую аудиторию и перед своими покорными геополитическими союзниками", - написал глава МИД РФ.

Мы подробно разбирали, почему Рубио раскритиковал послевоенную систему международных отношений.

Также отметим, что после вторжения в Украину саму Россию часто обвиняли в разрушении международного права, основанного на уставе ООН, причем обвинения звучали и от администрации Байдена. Но, как видим, после прихода к власти Трампа с его территориальными претензиями к другим странам Москва может попытаться "поменяться местами" с Вашингтоном и занять нишу "защитника международного права и устава ООН".

На днях обозреватель Bloomberg Андреас Клут предположил, что мир обречен на "новую Ялту", передел сфер влияний между Трампом, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.