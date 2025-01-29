Мир обречен на "новую Ялту", передел сфер влияний между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином - то есть на договор о послевоенном мироустройстве, основанным на праве силы.

Об этом заявляет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

По его словам, такой расклад может привести к войне США, Китая и РФ.

"Это будет пакт между империалистами, не основанный ни на каких возвышенных идеологических воззрениях, кроме представления о том, что сила есть право, а принуждение - честная игра. Это может привести к войне между ними, если они не смогут договориться о трофеях. Это, безусловно, обречет на гибель некоторые малые страны, оказавшиеся в центре", - прогнозирует Клут.

Он считает, что Путин и Си - а теперь, очевидно, и Трамп - находятся в плену не столько конкретных идеологий, сколько более простых инстинктов: воли к власти и общей жажды господства, включающей территориальную экспансию.

"Эта аналогия показывает, почему нынешний период не является повторением холодной войны. Он куда опаснее", - отметила Кондолиза Райс, которая была советником по национальной безопасности и государственным секретарем при Джордже Буше-младшем, а сейчас возглавляет Институт Гувера в Стэнфордском университете.

Напомним, за несколько дней до инаугурации Трампа он и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

А позавчера СМИ писали, что на будущих переговорах Трампа и Путина об Украине стороны могут обсудить контроль ядерного оружия.