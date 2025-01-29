Мы задали моделям искусственного интеллекта ChatGPT и DeepSeek вопрос, каким они видят проект мирного соглашения по Украине. Результаты существенно разошлись.

В преамбуле ChatGPT говорится, что договор должен "учитывать интересы как Украины, так и международного сообщества". Китайский ИИ заявляет, что мирный процесс "требует согласования позиций всех сторон" и учета "долгосрочных интересов безопасности".

В первом пункте соглашения оба ИИ-клиента практически совпали: они предлагают окончить боевые действия и ввести мониторинговые группы из ООН на линию разграничения. При этом ChatGPT хотел бы там видеть силы еще и ОБСЕ, а DeepSeek - "нейтральные страны".

Далее китайский ИИ предлагает поэтапный вывод войск обеих сторон с оспариваемых территорий. Американский требует вывода только российских войск со всей территории Украины, включая Крым и Донбасс.

При этом для Крыма и Донбасса американский ИИ видит затем некий переходный статус - путем проведения там референдума либо введения международной администрации.

Китайский интеллект же предлагает урегулирование всех территориальных споров через референдумы под международным наблюдением, а также "на основе международного права".

После прекращения боевых действий и отведения войск DeepSeek предлагает начать "политический диалог", включающий прямые переговоры между сторонами конфликта при посредничестве нейтральных государств или международных организаций. Также предлагается обсуждение вопросов, связанных с правами меньшинств и "региональной автономией".

ChatGPT требует в это же время гарантий безопасности для Украины - путем ее вступления в НАТО либо предоставления альтернативной военной поддержки.

DeepSeek предлагает создавать гарантии безопасности для всех сторон и НАТО не упоминает. Для недопущения новой эскалации в Украине, по его мнению, возможны демилитаризованные зоны. Также необходимо "обсуждение вопросов, связанных с членством в военно-политических блоках".

Оба чата согласны, что нужен фонд для восстановления Украины. Но ChatGPT, в отличие от DeepSeek, пишет, что оплатить восстановление должна Россия путем "репараций".

Касаемо обязательств Украины, американский ИИ пишет, что "Украина может предложить гарантии соблюдения прав всех этнических групп на своей территории". Россия же должна отказаться от вмешательства во внутренние дела Украины.

Среди сложностей при заключении соглашения, американский чат-бот называет недоверие Киева к Москве и геополитические интересы РФ. Итоговый вывод ChatGPT звучит так: "Мирное соглашение возможно только в случае, если обе стороны и международное сообщество будут готовы к сложным компромиссам. Но ключевым остаётся одно — признание суверенитета и территориальной целостности Украины".

Китайский ИИ, анализируя вызовы и риски, пишет, что у обеих сторон "разное видение будущего", также свою роль играет геополитическое влияние внешних игроков.

"Исторически успешные мирные соглашения (например, в Колумбии или Северной Ирландии) показывают, что ключевыми факторами являются готовность к компромиссам, включение всех заинтересованных групп в диалог и долгосрочные международные гарантии", - пишет DeepSeek.

При этом он считает на данный момент переговоры "труднодостижимыми".

"Окончательное урегулирование в Украине, вероятно, станет результатом сложного баланса между реализмом (учет текущей ситуации) и принципами (соблюдение прав человека и суверенитета). Пока обе стороны считают свои цели достижимыми военным путем, переговоры остаются труднодостижимыми", - делает вывод китайский сервис.