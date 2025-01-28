Президент США Дональд Трамп прокомментировал появление китайского искусственного интеллекта DeepSeek, который обогнал всех западных конкурентов по соотношению цены и качества.

Президент США заявил, что это "должно стать тревожным сигналом для наших отраслей о том, что мы должны быть сфокусированы на конкуренции, чтобы победить".

Напомним, эта модель, аналогичная по функциям Chat GPT, опередила по тестам все существующие ИИ-клиенты, при этом работает китайский интеллект на старых чипах и будет стоить заказчикам существенно дешевле. Приложение DeepSeek также взлетело на вершину таблицы загрузок в магазине Apple.

Как мы писали, это уже обвалило акции крупнейших западных техно-гигантов, которые работают с ИИ или обслуживают его инфраструктуру.

И этот обвал продолжается. Помимо американских индексов, падают японские - индекс Nikkei 225 упал на 1,34%. Также начали "валиться" компании, которые поставляют электрооборудование для инфраструктуры американского ИИ. Так, акции немецкой Siemens Energy AG потеряли почти 20 процентов.

Сильнее всех обвалилась рыночная стоимость производителя чипов Nvidia - за вчерашний день она упала почти на 600 млрд долларов или на 17%.

Напомним, DeepSeek не использовал их новейшие и более дорогие чипы, сумев сделать топовый продукт на старых процессорах, да еще и в условиях санкций (большинство лучших продуктов Nvidia не могут быть проданы китайским компаниям без лицензий из Вашингтона). То есть инвесторы теперь выводят свои средства из производства более дорогих чипов.

При этом выросла Гонконгская биржа, где торгуются китайские компании.

Ранее мы детальнее рассказывали, что представляет собой DeepSeek и как его появление вызвало панику в Америке.

Тем временем Илон Маск раскритиковал план Трампа по созданию компании искусственного интеллекта StarGate.