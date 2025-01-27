Появление китайского искусственного интеллекта DeepSeek, который показал себя эффективнее и дешевле американского Chat GPT, привело к резкому падению акции западных техно-гигантов.

Об это сообщает телеканал CNN.

Так, компания Nvidia, являющаяся ведущим поставщиком микросхем для вычислительных мощностей ИИ, потеряла 12% стоимости.

Компании-конкуренты Nvidia, такие как Marvell, Broadcom, Micron и TSMC, также понесли ощутимые потери.

Акции айти-корпорации Meta, Alphabet и материнской компании Google, значительно снизились. Падение стоимости затронуло также Oracle, Vertiv, Constellation, NuScale и другие фирмы, имеющие отношения к центрам обработки данных.

В сумме техно-гиганты США и Европы за день подешевели на 1 трлн долларов, пишет газета New York Post.

Кроме того на этой неделе ряд технологических компаний опубликует свои финансовые отчеты. Их реакция на успех DeepSeek может вызвать значительные колебания на рынке в ближайшие дни и недели.

«Успех DeepSeek может возродить интерес инвесторов к недооцененным китайским компаниям, связанным с ИИ, предлагая альтернативную историю роста», — говорится в статье.

Ранее мы детальнее рассказывали, что представляет собой DeepSeek и как его появление вызвало панику в Америке.

Напомним, Илон Маск раскритиковал план Трампа по созданию компании искусственного интеллекта StarGate.