Вот уже несколько дней во всем мире активно обсуждают новую нейросеть от китайского стартапа DeepSeek.

Многие уже называют ее "убийцей ChatGPT". Считается, что она может всё то же, что конкурент, и даже больше, но при этом практически полностью бесплатна, а платные услуги, предоставляемые моделью, стоят гораздо меньше, чем аналогичные сервисы от ChatGPT. Кроме того, DeepSeek имеет открытый код и практически свободную лицензию, позволяющую использовать технологию кому угодно и почти для чего угодно.

Идут довольно горячие споры о том, правда ли DeepSeek лучше ChatGPT или хотя бы не уступает ему. Мнения разошлись: одни указывают на то, что модель DeepSeek даёт менее глубокие развёрнутые ответы, менее гибка в поиске источников информации и уступает по разнообразию функционала. Другие отмечают, что DeepSeek лучше справляется с креативными задачами и проявляет в этом как раз большую гибкость и разнообразие подходов. В частности, сторонники второй точки зрения указывают на рабочие режимы DeepSeek вроде "DeepThink", в котором ИИ ищет ответ на поставленный вопрос в результате цепочки рассуждений в виде ответов на дополнительные вопросы, которые он задает сам себе.

Режим работает пока не очень стабильно (сама компания DeepSeek заявляет, что на нейросеть идут кибератаки), однако выглядит по крайней мере многообещающе.

Впрочем, главное здесь даже не это: сам факт таких дискуссий указывает на то, что китайские разработчики выкатили по меньшей мере конкурентноспособный продукт на рынок, на котором до сих пор доминировали американские компании.

Согласно информации СМИ, стоимость разработки DeepSeek составила около 6 миллионов долларов, тогда как расходы на ChatGPT измеряются по крайней мере сотнями миллионов, а то и миллиардами.

Что ещё более важно, при создании нейросети, как заявляется, не использовались самые современные компьютерные чипы. Это уже официально подтвердила ведущая американская компания - производитель чипов Nvidia. Поставка этих чипов в Китай, а также в Россию и во многие другие страны запрещена американскими санкциями.

Отсюда возникают два вопроса.

Во-первых, насколько целесообразно разработчикам искусственного интеллекта тратить сотни миллионов долларов своих инвесторов, если проекты можно запускать и за несколько миллионов?

И во-вторых, так ли уж нужно вкладывать уже даже не сотни миллионов, а миллиарды в разработку новых чипов и специальных суперкомпьютеров для нейросетей, если китайцы добились успеха с помощью старых разработок?

Именно эти вопросы, вероятно, задали себе инвесторы и акционеры крупнейших американских IT-компаний, результатом чего стал настоящий обвал рынка в этой области, от которого сильнее всех пострадала компания Nvidia. Однако просели, хотя не так радикально, акции и других компаний. Например, подешевели акции Microsoft, которая сотрудничает с разработчиками ChatGPT.

Насколько в итоге DeepSeek станет серьёзным конкурентом для американских разработчиков ИИ, покажет время. Однако само по себе появление DeepSeek означает нечто большее, чем просто передел рынка между американцами и китайцами. Если информация об обстоятельствах её разработки, которая сейчас циркулирует в СМИ, подтвердится, то это изменит сам ландшафт рынка разработки в сфере ИИ.

До сих пор считалось, что это сверхзатратная отрасль, претендовать на что-либо в которой могут лишь топовые компании из богатейших стран мира. DeepSeek доказывает, что это не так и что реализацию успешных проектов в области искусственного интеллекта могут позволить себе практически все страны и даже IT-компании средней руки.

Но это при условии, что всё, что говорят о DeepSeek, соответствует действительности: относительно и стоимости разработки, и используемых чипов, и технологий. А в этом на 100% уверенными быть нельзя.

Как бы там ни было, но появление DeepSeek действительно может очень серьезно поменять правила игры на рынке ИИ и резко ускорить развитие отрасли за счет увеличения числа игроков и усиления конкуренции.