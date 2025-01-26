Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал американского бизнесмена Илона Маска за его "зигу" на выступлении в день инаугурации президента США Дональда Трампа.

Об этом политик заявил на пресс-конференции по случаю президентских выборов в Беларуси.

По словам Лукашенко, такое поведение является неприемлемым и оскорбительным, учитывая исторический контекст Второй мировой войны.

"Американцы и этот Маск обнаглели, ты ведь знаешь, что этот жест стал нацистским, даже если он и пошел из Америки. Ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь. Очумели и одурели", - заявил он в беседе с журналистами.

Также политик подчеркнул, что Маск, безусловно, осведомлен о значении данного символа и выразил недоумение по поводу отсутствия осуждения со стороны еврейской общины США. По итогу Лукашенко признал, что такие люди не должны окружать президента США.

Напомним, что Илон Маск "зиганул", выступая после инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Во время своей речи он правой рукой ударил себя по груди, затем выбросил руку вверх, по сути повторив нацистское приветствие.

Поведение бизнесмена вызвало негативную реакцию в израильских СМИ, которые сравнили жест с нацистским приветствием. В то же время некоторые израильские телеграм-каналы полагали, что это мог быть "салют Беллами" - ритуал произнесения клятвы верности флагу США, впервые выполненный в 1892 году. Для его выполнения нужно во время произнесения слов "Клянусь в верности моему флагу", стоять смирно, поднять правую руку к груди, потом резко вскинуть ее вверх и направить прямо на флаг. Этот жест широко использовался в скаутских организациях.

В свою очередь глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху назвал соратника нового президента США Илона Маска "большим другом Израиля" и выступил в поддержку миллиардера, заявив, что его оклеветали.