Сегодня, 26 января, в Беларуси проходит последний этап выборов президента.

В выборах принимают участие пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко, которого не признает ряд стран.

Лукашенко, который баллотируется на этот пост уже седьмой раз, заявил, что проголосовал "за всех".

"Должен вам честно признаться - за всех!" - сказал он, опуская бюллетень в урну.

На президентских выборах в Беларуси питомец Лукашенко - шпиц Умка - "пометил" избирательный участок.

Он взял собаку на голосование. Входя в помещение, пёсик украдкой справил малую нужду.

Ожидается, что итоги выборов будут объявлены не позднее 5 февраля.

Отметим, что лидер оппозиционных протестов 2020 года Светлана Тихановская не баллотировалась. Она уехала в ЕС и призвала белорусов не участвовать в выборах и не протестовать, чтобы избежать задержаний.

На пресс-конференции, посвящённой президентским выборам Лукашенко заявил, что в этом году появится "свет в конце тоннеля" для окончания войны в Украине.

При этом, по его словам, "США не заставят Россию действовать в их интересах" по Украине.

"Надо сейчас учитывать всё и позицию России, без неё никуда. Никакая Америка Россию не заставит.

Из этого надо исходить. Никогда не заставит, вот скажет, вот так вот сделать Путину. Во-первых, Трамп не идиот, не дурак, он так Путину не скажет. А во-вторых, если скажет, это только будет во вред. Нельзя понукать и нами тут крутить-вертеть", - заявил он.

"В этом году решение, развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будем. Мы же славяне, если начинаем конфликтовать, то это надолго. Но развязка уже будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году", - добавил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко раскритиковал нового президента США Дональда Трампа за эпатажность.