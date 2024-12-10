Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о ввозе в республику нескольких десятков ядерных боеголовок.

Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Борисов, его слова приводит сайт президента.

Лукашенко подтвердил, что в Беларуси действительно уже есть ядерное оружие.

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппоненты - Ред.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - сказал политик.

Он добавил, что применение ядерного оружия - это большая ответственность.

"По крайней мере после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси. Но я предупредил всех своих врагов, "друзей" и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть - ядерное оружие или еще какое-то. Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в пять раз мощнее, чем этот "Орешник", - сказал белорусский президент.

Он также рассказал, где в Беларуси планируют разместить российские ракетные комплексы "Орешник".

"Все это продумано сегодня. Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разметить это оружие. У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены", - сообщил Лукашенко.

О том, что в Беларуси может появиться "Орешник", стало известно на прошлой неделе.

А о размещении российского ядерного оружия в Беларуси американская разведка сообщала еще летом.