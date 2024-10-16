Бывшая ассистентка Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила рэпера в изнасиловании во время студийной сессии музыкального продюсера Шона Комбса, известного как Р. Diddy. В каком году это произошло, неизвестно.

Об этом пишут западные медиа со ссылкой на иск женщины.

Как Пишотта рассказала в своем иске, она приехала на студийную сессию в компании самого артиста и его бывшего менеджера. По ее словам, тем вечером всем гостям студии подали напитки и объявили, что их "должны выпить все, если хотят остаться".

"Истица не знала, что в поданный ей напиток был добавлен неизвестный наркотик. После нескольких маленьких глотков напитка, налитого по указанию Канье Уэста помощником студии, а затем поданного ей самим артистом, истица внезапно начала чувствовать себя дезориентированной", — говорится в иске.

Проснувшись на следующий день, девушка ничего не помнила о предыдущем вечере, однако почувствовала "стыд и смущение".

По признанию Пишотты, только спустя несколько лет она узнала, что подверглась на студии сексуализированному насилию. А однажды и сам Уэст сказал ей, что они тогда переспали.

Ранее Инстаграм заблокировала аккаунт Уэста, усмотрев в его публикациях антисемитизм.

По словам бывшей жены рэпера, у него есть психическое расстройство.