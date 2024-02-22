Одного из самых титулованных футболистов в истории Дани Алвеса приговорили к 4,5 года лишения свободы за изнасилование.

Об этом сообщает Reuters.

Верховный суд Каталонии также постановил, что экс-игрок "Барселоны" и сборной Бразилии выплатит потерпевшей 150 000 евро.

"В приговоре считается, что доказано, что потерпевшая не давала согласия, и что имеются доказательства, помимо показаний истца, позволяющие считать изнасилование доказанным", - говорится в заявлении суда.

Алвес утверждал, что секс в ночном клубе был по обоюдному согласию. Прокурор добивался девяти лет тюремного заключения.

40-летний бывший правый защитник был арестован в январе прошлого года и с тех пор находится под стражей.

Напомним, в январе прошлого года его задержали за сексуальное насилие в клубе. 23-летняя девушка обвиняет футболиста в изнасиловании. Она утверждает, что это случилось в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне 30 декабря.

Также сообщалось, что в деле об изнасиловании, в котором обвиняют Дани Алвеса, уликой против него могут стать белые кроссовки. Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании. Однако две подруги девушки, обвинившей футболиста в изнасиловании, подтвердили ее версию событий.