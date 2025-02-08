В Польше хотят уголовно карать за отрицание преступлений Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) против поляков.

Об этом пишет местное издание Dzieje.

Такие изменения к закону о национальной памяти внесла партия "Право и справедливость" президента Анджея Дуды, законопроект уже прошёл первое чтение.

В документе указанное деяние приравнивается к отрицанию преступлений нацистов и коммунистов, которые криминализированы в Польше.

При этом депутаты, представившие проект, заявляют, что обещанные Украиной эксгумации останков поляков, убитых на Волыни, так и не начались.

"Если кто-то лжёт о геноциде, его следует преследовать за это. Если кто-то пропагандирует идеологию, которая привела к геноциду, он должен быть привлечён к ответственности за это. И здесь не может быть никаких исключений", – заявил депутат Сейма Збигнев Богуцкий.

Польский парламентарий добавив, что в сказанном подразумевает "власти Украины и часть граждан Украины", уточнив, что в случае ОУН речь идёт об ОУН-Б – военизированном крыле этой организации, которое возглавлял Степан Бандера.

Ранее в Польше рассказали, когда и где начнутся первые эксгумации жертв Волынской резни.

Напомним, глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава не пойдёт на уступки в вопросе Волынской резни.