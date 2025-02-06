В Польше генпрокуратура начала расследование в отношении премьер-министра Дональда Туска, министров и спикеров парламента по обвинению в государственном перевороте.

Об этом сообщил председатель Конституционного суда Богдан Свенчковский, который и подал заявление, передает Gazeta Wyborcza.

Он обвиняет их в попытке изменения конституционного строя Польши с целью прекращения деятельности Конституционного трибунала и других конституционных органов, в том числе Национального совета магистратуры и Верховного суда.

Туск посмеялся над этими обвинениями.

"Государственный переворот", - подписал он видео, как играет в настольный теннис, прикрепив смеющийся смайл.

Ранее мы писали, что президент Польши Анджей Дуда раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за вмешательство в выборы в стране.

Вмешательством он расценил критику кандидата от партии "Право и справедливость" (ПиС) в президенты Кароля Навроцкого со стороны президента Украины. Также он упомянул конфликт с Зеленским, который произошел на форуме ООН в Нью-Йорке два года назад в разгар зернового кризиса.