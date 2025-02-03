Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление польского президента Анджея Дуды об угрозах из-за возвращения украинских солдат с фронта.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба дипломатического ведомства.

Пресс-секретарь министерства Георгий Тихий заявил, что не согласен с представлением украинских военных как потенциальной угрозы для европейской безопасности.

"Украинские воины являются не угрозой, а фактором безопасности для всей Европы", – добавил Тихий.

Ранее президент Польши заявил, что завершение войны в Украине и возвращение с фронта тысяч мужчин может привести к взрыву международной организованной преступности. При этом, по его мнению, у многих военных будут проблемы с психикой.

Война в Украине идет 1076-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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