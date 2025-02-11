Близкий к Дональду Трампу американский журналист Такер Карлсон заявил, что на горнолыжном курорте в Альпах сейчас всюду много украинцев, которые тратят по миллиону долларов в день.

Об этом он рассказал во время интервью с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом.

"В прошлые выходные у меня была встреча на горнолыжном курорте в Альпах, который, вероятно, является самым дорогим в мире, я был там не для того, чтобы кататься на лыжах, но весь город полон украинцев. Они заходят в воздушный лабиринт и спускают один миллион долларов за день. И так по всей Европе. Вы видите, что самые богатые люди – украинцы. Деньги наши. Они принадлежат мне, вам и каждому другому американскому налогоплательщику", - сказал американский журналист.

Напомним, в том же интервью он говорил, что украинские военные продают половину поставленной США военной техники, в том числе наркокартелям на границе США. А наживается на этом, по его мнению, кроме прочих еще ЦРУ. В СНБО уже опровергли его слова.

Отметим, что Карлсон видится с Трампом. На днях Илон Маск опубликовал совместное фото в Белом доме с президентом США и журналистом.