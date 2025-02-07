Маск опубликовал фото, как он в компании президента и журналиста Карлсона развлекается в Овальном кабинете
Бизнесмен Илон Маск и журналист Такер Карлсон побывали в Овальном кабинете Белого дома.
Фото визита появились в Х.
Вместе с Дональдом Трампом Маск и Карлсон попозировали в больших кепках с девизом республиканца "Make America Great Again" ("Вернём Америке былое величие").
Сегодня западные издания опубликовали коллажи с Маском и написали об устроенных им чистках чиновников США.
Между тем демократы США устроили акцию протеста против Маска, который, по их мнению, "захватывает власть". На нее вышли представители партии в Конгрессе.
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