Бизнесмен Илон Маск и журналист Такер Карлсон побывали в Овальном кабинете Белого дома.

Фото визита появились в Х.

Вместе с Дональдом Трампом Маск и Карлсон попозировали в больших кепках с девизом республиканца "Make America Great Again" ("Вернём Америке былое величие").

Сегодня западные издания опубликовали коллажи с Маском и написали об устроенных им чистках чиновников США.

Между тем демократы США устроили акцию протеста против Маска, который, по их мнению, "захватывает власть". На нее вышли представители партии в Конгрессе.