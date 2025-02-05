Министерство государственной эффективности США, возглавляемое миллиардером Илоном Маском останавливает выделение средств местному журналу Politico и ряду других американских изданий, финансировавшихся грантовым агентством USAID.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

Ранее сообщалось, что издание Politico получила гранты из фонда USAID на общую сумму в миллионы долларов.

Также команда нового президента США Дональда Трампа упрекала Politico в предвзятом отношении к лидеру республиканцев, а также в защите интересов Хантера Байдена (сына ушедшего президента) от обвинений в его адрес во времена предвыборной кампании 2020 года – обвинения в адрес Хантера издание называло "российской дезинформацией".

Напомним, Илон Маск обвинил USAID в финансировании получения COVID-19 в китайской лаборатории.

Комментируя это, Маск заявил, что USAID – "змеиное гнездо леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку", и добавил, что оно "должно умереть".

Как мы сообщали, владелец Space X и Tesla предложил масштабные сокращения расходов США.